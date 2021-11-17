صور.. وزيرة الهجرة تصل الدقهلية فى سادس محطات «مراكب النجاة»

جدة - نرمين السيد - تواصل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، فى سادس محطاتها بمحافظة الدقهلية، استكمالا للخطط التنفيذية لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرا لتلك الظاهرة من خلال التوعية بمخاطرها، إلى جانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة، وتسليط الضوء على الفرص البديلة الآمنة أمام الشباب المصرى.





تأتى الفعاليات بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية وكوادر العمل المدنى بالمحافظة.

يشارك فى الفعاليات المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذى يقدم دورات تدريبية مكثفة لشباب المحافظة حول التأهل لسوق العمل، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وممثلين عن الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة، ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلة المجلس القومى للمرأة.

وفى السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة أننا حريصون على حياة أبنائنا وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية.

ومن المقرر أن تعقد السفيرة نبيلة مكرم لقاءات مع أهالى محافظة الدقهلية؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وكذلك استعراض عدد من النماذج الناجحة لشباب المحافظة فى عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تستعرض الوزيرة خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وكذا التعاون مع المجلس القومى للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ودعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلى والخارجى، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب.

وتأتى الزيارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ كلف وزارة الهجرة بتنفيذ المبادرة خلال توصيات منتدى شباب العالم نهاية 2019 بشرم الشيخ، وتتم خطة عمل وزارة الهجرة لتنفيذ مبادرة «مراكب النجاة» على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، والتى تشمل توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والشراكة مع المنظمات الدولية، لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة فى توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.

عقب نجاح التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدراج «مراكب النجاة» مبادرة قومية لبناء الوعى وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وتخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية.