صور.. جامعة القاهرة تنظم حملة توعوية حول مرض السكر

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وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الحملة استهدفت توعية منتسبى الجامعة بمرض السكر من خلال توزيع النشرات التوعوية، والحديث معهم عن أهمية الكشف المبكر لتجنب المرض، وإجراء التحاليل وفحوصات الدم على عدد من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وتحويل الحالات التى ثبت إصابتها بمرض السكر للعلاج بمستشفيات جامعة القاهرة.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن التشخيص المبكر لمرضى السكر من خلال فحص الدم يساهم فى الحد من مضاعفاته الخطيرة، ويتطلب علاجه تغيير العادات الغذائية وتغيير نمط الحياة بكافة المراحل العمرية وممارسة الأنشطة الرياضية، بما ينعكس بالإيجاب على الأسرة والمجتمع والدولة التى تنفق ملايين الجنيهات لعلاج غير القادرين.
وأكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الجامعة على المشاركة فى اليوم العالمى لمرض السكر بهدف زيادة وعى المجتمع الجامعى بعوامل الخطر التى تؤدى إلى مرض السكر، وآثاره، وتوفير المعلومات الطبية اللازمة عنه، ومتابعة مريض السكر بما يتوافق مع سن المريض ونوع مرض السكر، مضيفا أن الحملة يتواجد بها أفضل الأطباء والمتخصصين من كلية طب قصر العينى من أجل تقديم خدمة متميزة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.
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