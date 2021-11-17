السيسى يصدر قرارات جمهورية جديدة بتخصيص أراض لإقامة مشروعات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 528 لسنة 2021 بإزالة صفة النفع العام على بعض قطع الأراضي المختلفة فى بعض المحافظات. كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 529 لسنة 2021 بإعادة تخصيص مساحة 100.5 فدان تقريبا ناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح. وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 530 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع. كما أصدر القرار رقم 531 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراض المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتى السويس والإسماعلية شرق القناة لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 532 لسنة 2021 بتخصيص مسلحة من الأرض المملكوكة للدولة ناحية مركز إدفو بمحافظة أسوان لاستخدامها لإقامة مسجد، والقرار رقم 533 لسنة 2021 بتعديل المادة الأولي من قرارا رئيس الجمهورية رقم 466 لسنة 2020.

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