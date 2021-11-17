وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة يوجه باستحداث 3 تخصصات جراحية...

الدكتور خالد عبد الغفار: ضم مستشفيات التأمين الصحي الشامل للعمل ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

الدكتور خالد عبد الغفار: تكثيف عمل فرق المرور الدوري على المستشفيات لرصد أي معوقات ورفع معدلات الإنجاز بالمبادرة

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، باستحداث 3 تخصصات جراحية جديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، تشمل جراحات ( الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع ).

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساء أمس الثلاثاء بـ ديوان عام وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، واللواء وائل الساعي، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور كريم سلام، مدير الغرفة المركزية لقوائم الانتظار، وذلك لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي لـ مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.

وأشار الوزير الي أن المبادرة تشمل جراحات ( زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر القلبية، القساطر المخية، قساطر القلب، المخ والأعصاب ).

ووجه الوزير بضم مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد للعمل ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك لتوسيع قاعدة العمل بالمبادرة وتقديم الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لعدد أكبر من المواطنين.

وأكد "عبد الغفار" اهتمام الوزراة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالأجهزة الطبية الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية.

كما آكد الوزير خلال الاجتماع على التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات ، كما وجه الوزير بتكثيف عمل فرق المرور الدوري على المستشفيات خاصةً في محافظات الصعيد للوقوف على التحديات التي تواجه المستشفيات ومقدمي الخدمة الطبية، لرفع معدلات الإنجاز والتأكد من توافر كافة اللوجيستيات والمستلزمات الطبية والجراحية.

وأشار الوزير الي توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، وذلك لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.