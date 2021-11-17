أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 742 شاباً ، منهم أثنين ذوى الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1417 شابأً.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً ، منها 12 ألف جنيه لـ 6 عمال منح مولود جديد ، ومنحتي زواج لعامل بمبلغ 4000 جنيه ، و 3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه ، وصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لعاملين لعمل عمليات جراحية كبرى ، فضلاً عن تسجيل 21 عاملاً جديداً على المنظومة .
وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 16 ترخيص عمل للأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .
وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 173 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم تلقى 55 شكوى عمالية وتم تسوية 6 شكاوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 21 شكوى ، و 20 شكوى ما زالت تحت البحث .
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 28 منشأة ، وإعادة التفتيش على 67 منشأة ، وأسفر عن تحرير 28 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 60 قياس.
وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 742 شاباً بجنوب سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.