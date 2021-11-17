الخشت: حملة 100 مليون صحة تستهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض...

في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وبالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكر والذي يقام في الرابع عشر من نوفمبر كل عام، نظمت جامعة القاهرة حملة توعوية بالحرم الجامعي لتوعية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمرض السكر وأعراضه، وأهمية الكشف المبكر عنه، وطرق الوقاية منه، وأهمية الالتزام بالعلاج والعمل على الوقاية من المضاعفات.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الحملة استهدفت توعية منتسبي الجامعة بمرض السكر من خلال توزيع النشرات التوعوية، والحديث معهم عن أهمية الكشف المبكر لتجنب المرض، وإجراء التحاليل وفحوصات الدم على عدد من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وتحويل الحالات التي ثبت إصابتها بمرض السكر للعلاج بمستشفيات جامعة القاهرة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن التشخيص المبكر لمرضى السكر من خلال فحص الدم يساهم في الحد من مضاعفاته الخطيرة، ويتطلب علاجه تغيير العادات الغذائية وتغيير نمط الحياة بكافة المراحل العمرية وممارسة الأنشطة الرياضية، بما ينعكس بالإيجاب على كل من الأسرة والمجتمع والدولة التي تنفق ملايين الجنيهات لعلاج غير القادرين.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الجامعة على المشاركة في اليوم العالمي لمرض السكر بهدف زيادة وعي المجتمع الجامعي بعوامل الخطر التي تؤدي إلى مرض السكر، وآثاره، وتوفير المعلومات الطبية اللازمة عنه، ومتابعة مريض السكر بما يتوافق مع سن المريض ونوع مرض السكر، مضيفًا أن الحملة يتواجد بها أفضل الأطباء والمتخصصين من كلية طب قصر العيني من أجل تقديم خدمة متميزة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.