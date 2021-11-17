«أغلى هدية ربنا مديهالي».. كارولين عزمي تهنئ خطيبها بمناسبة عيد ميلاده

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دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة كارولين عزمي بعيد ميلاد خطيبها.

كارولين عزمي برفقة خطيبها

نشرت عزمي صورة تجمعها بخطيبها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت أحلى وأغلى هدية ربنا مديهالي».

كارولين عزمي تتألق في أبو العروسة

على الصعيد الآخر، تشارك الفنانة كارولين عزمي في الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

من هو خطيب الفنانة كارولين عزمي؟

- يدعى خطيب الفنانة كارولين عزمي بيشوي ويليم؟

- بيشوي ويليم هو رجل أعمال شاب، صاحب سلسلة محلات شهيرة.

يتابعه 19 ألف متابع عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- يتابعه عدد من المشاهير سواء كانوا فنانين مثل كارولين عزمي ورانا رئيس، أو انفلونسر وبلوجر مثل فرح شعبان خطيبة علي غزلان.

وحرص عدد كبير من حضور حفل الخطوبة على نشر عدد من الصور والفيديوهات للفنانة كارولين عزمي وخطيبيها بيشوي ويليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما وجه عدد من الفنانين تهنئتهم لهم، وكان من اظبرز الحضور الفنان ولاء الشريف صديقتها التي تشاركت معها بطولة مسلسل «أبو العروسة»، كما نشرت صورة لها برفقتها وعلقت عليها قائلة «العروسة بقت أخت العروسة»، وانهالت عليها الكثير من التعليقات من جانب الجمهور والتي كان أبرزها «مبروك يا كارولين ربنا يتمملك على خير.. عقبالك يا ولاء».

خطبة كارولين عزمي

وعقب نشر تلك الصور والفيديوهات تصدرت الفنانة كارولين عزمي تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، كما حرص الكثيرون على البحث عن صورها لمشاهدة إطلالتها التي تميزت بها بارتدائها لفستان سيمبل باللون السيلفر، كما حرصت على تصفيف شعرها منسدلا على ظهرها، واردت التاج.