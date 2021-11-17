/661731/للمعلمين-اللغة-العربية-قد-تتسبب-في-تغريمك-10-آالاف-جنيه

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي تقدمت به النائبة سولاف درويش ، إلى لجنة مشتركة من الثقافة والاعلام والتعليم والشئون الاقتصادية، وفي انتظار مناقشته من قبل اللجنة.

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وحذر مشروع القانون من التهاون في استخدام اللغة العربية حيث نصت المادة السابعة على أن يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس.

اللغة العربية قد تتسبب في تغريمك 10 آالاف جنيه

وأكد أن اللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات ذات العلاقة.

وذلك كله باستثناء ما تقرره وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بهذا الخصوص.

تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على المناقشات والمداولات فى المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التى تعقد فى مصر، وفى حالة وجود من لا يجيد اللغة العربية فيتم توفير ترجمة فورية من العربية وإليها.

مخالفة القانون

وحال مخالفة النص السابق يتم العقوبة بغرامة 1000 جنية ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.