سميحة أيوب تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

تصدرت الفنانة القديرة سميحة أيوب تريند البحث الشهير «جوجل»، وذلك بعد استضافتها ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي.

دوت الخليج يرصد السر وراء تصدر الفنانة سميحة أيوب تريند جوجل.

سميحة أيوب ببرنامج كلمة أخيرة

فجرت أيوب تصريحات نارية خلال لقائها مع لميس الحديدي، حيث تحدثت سميحة أيوب خلال ذلك اللقاء عن تفاصيل زواجها من الفنان الراحل محسن سرحان، مُشيرة إلى أنها تزوجته في سن المراهقة، وأن الزواج استمر لمدة ثلاثة سنوات فقط.

وأضافت سميحة أيوب:" أنا افترقت عنه وأنا عندي 18 سنة، قعدنا 3 سنين وفي الفترة دي توقفت عن المعهد، قعدني في البيت وأنا كنت مبسوطة قوي إن أنا قاعدة في البيت، وبعدين سقطت الأقنعة، فرجعت تاني للفصل اللي خرجت منه، وكنت داخلة السنة الثالثة".

سميحة أيوب تكشف عن موقفها من الزواج

كما كشفت خلال ذلك اللقاء عن موقفها من الزواج مرة أخرى، حيث سألتها لميس الحديدي: "سميحة أيوب لو جالك عريس نتجوز؟"، فردت عليها سميحة أيوب قائلة:" لا هنضحك الناس علينا ليه، الست بيجا في مسلسل إجازة مفتوحة حاجة وسميحة أيوب حاجة تانية".

وكشفت سميحة أيوب عن حبها الشديد وعشقها للمسرح والتليفزيون، قائلة "أعشق المسرح والتليفزيون والإذاعة وكل روافد الفن.. المسرح يأتي في المرتبة الأولى في أهميته بالنسبة لي يليه التليفزيون والإذاعة، وفي المكانة الأخيرة السينما".

وحول تكريمها في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الذي شغلت منصب رئيسه الشرفي وحملت الدورة إسمها: قالت: "سعيدة به جدًا كوني رئيس شرفي له والدورة الحالية كانت بإسمي".

سميحة أيوب تتألق في مسلسل إجازة مفتوحة

يذكر أن الفنانة سميحة أيوب شاركت في مسلسل «إجازة مفتوحة» من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، من بطولة شريف منير حيث يجسد شخصية أب واسمه “شريف”، وتجسد الفنانة لقاء الخميسي زوجة شريف منير، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف، ومن أبطال العمل أيضا مراد مكرم، ملك قورة، دنيا ماهر، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، أحمد زكريا.

تدور أحداث المسلسل حول أب يواجه العديد من الضغوطات الحياتية والاقتصادية، وكيفية التعامل مع أولاده.