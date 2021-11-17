/661741/موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-ضد-واتفورد-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على فريق واتفورد، مساء السبت، في المباراة الذي سيحتضنها ملعب فيكاريج رود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيحاول فريق مانشستر يونايتد جاهدًا الفوز بهذا اللقاء حتي يضمن بقائه في المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الذي يظل يبتعد عنها مباراة تلو الآخري، ويعوض جماهيره بهزيمته الآخيرة أمام مانشستر سيتي، حيث أنتهي اللقاء بهدفين دون رد.

و تحدث النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن المباراة قال ، "بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، وتألق دى خيا أبقانا في المباراة، السيتي لعب بشكل جيد، إنهم لا يمنحونك فرصاً للفوز بالكرة عليهم، لذا امتدحهم ولكن يجب علينا أن نتحسن في الفترة المقبلة".

وجاء التشكيل مانشستر يونايتد كالأتي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، بايلي

خط الوسط: بيساكا، ماكتومناي، فريد، شاو

خط الهجوم: فيرنانديز، رونالدو، جرينوود.

وجاء تشكيل السيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، ستونز، كانسيلو

خط الوسط: دي بروين، جوندجان، رودريجو

خط الهجوم: فودين، خيسوس، سيلفا.

تواجه الفريقين من قبل في 48 مباراة بالدوري الانجليزي، نجح من خلالهم مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز في 24 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق مانشستر سيتي 15 مباراة وخيم التعادل بينهم على 9 مباريات.

سجل مانشستر يونايتد في شباك مانشستر سيتي 70 هدف خلال الـ 48 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل مانشستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد 61 هدف.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا:

وأنتهت المباراة التي لعبت بين أتالانتا ومانشستر يونايتد بالتعادل بنتيجة 2/2، في لقاء شهد تألق النجم الكبير كريستيانو رونالدو وأحرز هدفين حافظ بهما على أمال فريقه في التأهل للدور القادم.