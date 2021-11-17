الخطة والموازنة تناقش الحساب الختامي لهيئتي التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية لعام2021\2020

/661743/الخطة-والموازنة-تناقش-الحساب-الختامي-لهيئتي-التنمية-الصناعية-والمجتمعات-العمرانية-لعام20212020

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الاحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب، وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعها برئاسة النائب فخري الفقي لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 2020/2021.

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كما تناقش اللجنة حساب ختامي موازنتي هيئتي التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالي 2020/2021.

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة

الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.