المحكمة العليا بالإمارات تثمن جهود مصر تجاه الاتحاد العربى للقضاء الإدارى

جدة - نرمين السيد - ووجه رئيس المحكمة الاتحادية العليا الشكر إلى مصر رئیسا وحكومة وشعبا وإلى جميع المشاركين فى ورشة العمل الخامسة التى عقـدها رؤساء المحاكم العلیا والمجالس بالاتحاد العربى للقضاء الإدارى، على الجهود الكبيرة التى كان لها الأثر الكبير فى النتائج التى تم التوصل إليها، وعلـى مـا بذلـوه ويبذلونـه مـن جهـد للإعداد والتحضيـر للاجتماعات.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال كلمة الإمارات فى ورشة العمل التى عقدت عبر تقنیة الاتصال المرئى، بعنوان "دور القضاء الإدارى فى حمایة البیئة" وبمشاركة مصر.

وقال البادى إن الإمارات تولى أولویة قصوى للإدارة المسؤولة للموارد الطبیعیة وحمایة البیئة، ونتيجة لهذه الجهود فقد حظيت الإمارات باختيارها لاستضافة المؤتمر العالمى للأمم المتحدة للمناخ للدورة رقم 28 لعام 2023.

وتناولت الكلمة المحاور الرئيسية لحماية البيئة ودور القضاء الإدارى فى تفعيل هذه الحماية، فضلا عن أنه تم تناول الأفكار والرؤى المطروحة لتفعيل التعاون المشترك بين المحاكم العليا والمجالس بالاتحاد العربى للقضاء الإدارى من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء واتخاذ القرارات المناسبة فى عدد من المحاور الرئيسية المعروضة فى جدول الاجتماع والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والدروس المستخلصة من التجارب المختلفة التى خاضتها الدول العربية والأوربية فى سبيل حماية البيئة.