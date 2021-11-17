صور.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات التطوير فى شبرا الخيمة

جدة - نرمين السيد - تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فى جولة ميدانية بشبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها ومتابعة رفع الإشغالات وانتظام سير منظومة النظافة.





وتابع الهجان أعمال تطوير محيط قصر محمد على إذ وجه باستكمال دهان الأسوار والمبانى من بداية نزله كوبرى المظلات حتى قصر محمد على والتشديد على أصحاب المبانى بسرعة الانتهاء من دهان منازلهم، كما وجه بعمل صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور، وباستكمال وضع بلاط "الانترلوك" على الأرصفة ودهان البلدورات بجوار المرسى النيلى المخصص لقصر مع البدء بتخطيط الشوارع وبالتنسيق مع إداره المرور ومديريه الطرق.

وتابع محافظ القليوبية، شارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة للوقوف على حالة النظافة به ورفع الإشغالات والاطمئنان على السيولة المرورية للسيارات إذ لاحظ افتراش الباعه بالشارع العام أمام مركز صحة الأسرة بعثمان، ووجه برفع جميع الإشغالات ومصادره الموازين والشماسى مع تحرير محاضر للمخالفين، كما تم رفع الإشغالات الخاصة بالمحال التجارية المتواجدة بهذا النطاق، فضلا عن القيام برفع كل ما يشغل حرم الطريق العام من حواجز حديدية وكتل خرسانية وبراميل، بالإضافة إلى إزالة الأرصفة العشوائية المتواجدة أمام المحال التجارية، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات.

وشدد الهجان، على استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون على المخالفين.

كما وجه المحافظ برفع الأتربة والرتش الناتج عن أعمال التطوير بشارع ترعه الإسماعيلية من أمام مستشفى الناس، كما تابع المحافظ إزالة 82 حالة كمرحلة ثالثة للمبانى المتعارضة مع أعمال توسعه الطريق الدائرى بحى غرب شبرا الخيمة، مشددا بسرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات، ووجه بزيادة عدد المعدات وعربات النقل لإزالة مخلفات هدم المبانى أول بأول.

واختتم المحافظ الجولة بالمرور على محور العصار وشارع 15 مايو بحى شرق شبرا الخيمة إذ تم تجميل أسفل كوبرى المشاة بشارع 15 مايو ووجه بدهان الكوبرى بالكامل مع المتابعة المستمره وانتظام سير منظومة النظافة والحفاظ على مظهرها الحضارى.

رافق المحافظ فى جولته اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والعميد خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة.