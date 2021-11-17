وفد سياحى من ألمانيا والنمسا يزور المناطق الأثرية فى المنيا

جدة - نرمين السيد - وزار الوفد منطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل وبنى حسن، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة. وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار الأشمونين - شمال غرب مركز ملوى ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتى تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتى تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بنى مزار، وهى مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الرومانى، وتلقب بـ"البقيع الثانى" لكثرة من استشهد فيها خلال الفتح الإسلامى.

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