تروى أكثر من 450 فدانا.. إزالة تعد على ترعة بالردم فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أزالت تعد على مجارى مجائية تابعة للرى بمركز أبنوب ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.





وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أبنوب تمكنت من إزالة تعد على ترعة بالردم تروى أكثر من 450 فدانا إذ تم فتح الترعة وإزالة الردم بطول 1.6 كم وعرض 10 أمتار وذلك بمشاركة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابه ورؤساء الوحدات القروية ومسؤولى الإزالات وأملاك الدولة والرى بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن وقوة من مركز شرطة أبنوب، مشيرا الى التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدى إلى النيابة العسكرية يهدف للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية. وأكد المحافظ أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة مشيرا إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هى الإزالة الفورية لكل التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية والأراضى الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة. وأشار المحافظ إلى أن إجمالى الإزالات منذ بداية انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 للإزالات فى 6 نوفمبر الجارى وحتى الآن بلغ 315 إزالة لحالات تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بإجمالى مساحة 30427 مترا مربعا مبانى و308 أفدنة و21 قيراطا و19 سهما زراعة وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، مشيرا إلى متابعته الدورية والمستمرة لهذا الملف الهام وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء والقرى بالنزول وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى ورفع تقرير يومى حول النتائج التى يتم تحقيقها.

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