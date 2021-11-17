عاجل.. الوزراء: لا صحة لشراء محصول القمح من المزارعين بأسعار منخفضة

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة شراء محصول القمح من المزارعين بأسعار منخفضة تتسبب فى تكبدهم خسائر مالية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لشراء محصول القمح من المزارعين بأسعار منخفضة تتسبب فى تكبدهم خسائر مالية، مُوضحةً أنه تم زيادة سعر توريد إردب القمح لموسم 2021/2022، بنحو 95 جنيهاً، ليصل إلى 820 جنيهاً للإردب، مقارنة بـ 725 جنيهاً للإردب خلال الموسم الماضى، بما يحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، ويشجع على زيادة المساحة المزروعة، مُوضحةً أنه تم تحديد أسعار توريد القمح المحلى لموسم 2021/2022، وفقاً لدراسة دقيقة تأخذ فى اعتبارها الأسعار العالمية لشراء القمح، والتكاليف اللازمة لزراعة الفدان. وفى سياق متصل، تم تحديد سعر توريد إردب القمح المحلى لموسم 2021/2022، ليكون 820 جنيهاً للإردب زنة 150 كيلو جراماً بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و810 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو جراماً درجة نظافة 23 قيراطاً، و800 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جراماً درجة نظافة 22.5 قيراط، على أن تكون الأقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال ‏والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

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