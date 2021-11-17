رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات الإسكندرية لاستقبال النوة

جدة - نرمين السيد - وبدأ جولته بتفقد تمركزات الصرف الصحي بمنطقة الشاطبي بطريق كورنيش الإسكندرية، والتي تضم سيارات مدمجة وشفط وفرق التحرك السريع، وتطهير البالوعات، وتجهيز البدالات للتعامل مع سقوط الأمطار.

وأكد تواجد جميع الأطقم الفنية وفرق الطوارئ وانتشارها وفقا لخطط الطوارئ بالمناطق الساخنة ومطالع الكبارى والأنفاق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة والجهات المعنية؛ للتفاعل مع الأزمات وحلها فى اسرع وقت ممكن.

ورافقه خلال جولته كلا من الدكتور صلاح بيومى، والدكتور أحمد معوض، واللواء عاصم شكر، نواب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وقال "نافع" أن الشركة تشارك مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، فى خطة للتعامل مع الأمطار، ومن أهمها: (تطهير جميع بالوعات الأمطار - تطهير الشبكات وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع – وضع خطة لتمركز الشفاطات والمعدات - تجهيز البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة).

وأشارت خرائط وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة جدا ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة بنطاق المحافظة بدءا من الخامسة مساء اليوم، تزامنا مع نوة المكنسة.