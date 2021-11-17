مدرسة سميرة موسى تستقبل طلاب «سن العجوز»

جدة - نرمين السيد - وأشار راشد، فى بيان له، إلى أنه تم تشغيل أول فصلين بالمدرسة لطلاب مرحلة التعليم الأساسى، وجار استكمال فتح الفصول بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وفقًا لأعداد الطلاب المحولين إليها مع توفير كل الكوادر التعليمية اللازمة لضمان انتظام عمل المدرسة وتوفير الخدمة التعليمية على أكمل وجه لقاطنى الإسكان البديل بحدائق أكتوبر.. إذ أقيمت المدرسة على أعلى مستوى من التجهيزات.

يأتى ذلك استكمالاً لمخطط التنمية الشاملة التى تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة لسكان منطقه سن العجوز غير الآمنة بنزلة السمان بالهرم، وتوفير كل الاحتياجات المعيشية للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل الحياة.