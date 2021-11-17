نبيلة مكرم تشيد بجهود المركز المصري الألماني والجهات المتعاونة في تنفيذ البرنامج...

وزيرة الهجرة ومحافظ الدقهلية يتفقدان مقر البرنامج التدريبي للمركز المصري الألماني للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وزيرة الهجرة: المركز المصري الألماني يسلط الضوء على التوعية ببدائل الهجرة غير الشرعية ومستجدات سوق العمل

محافظ الدقهلية: تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ضرورة ملحة في الوقت الراهن

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جولة تفقدية في مقر فعاليات البرنامج التدريبي التوعوي الذي يتم تنظيمه ضمن فعاليات زيارة وزيرة الهجرة لمحافظة الدقهلية، وهي المحطة السادسة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويتم تنظيم البرنامج التدريبي من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في ضوء التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بجهود الجهات المتعاونة على تنفيذ البرنامج التدريبي لشباب محافظة الدقهلية، وقالت إن الدقهلية هي ثاني محافظة يتم بها تنفيذ هذه النوعية من التدريبات خارج القاهرة للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حيث نستهدف من هذه البرامج في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك التعريف بالبدائل الآمنة للشباب.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يلعب دورا مهما في إطار تعاونه مع وزارة الهجرة، لتنظيم الدورات التدريبية لتأهيل الشباب ضمن مبادرة "مراكب النجاة" في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والتعريف بمستجدات سوق العمل.

ومن ناحيته، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة عقد لقاءات موسعة مع الشباب لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير النظامية وتدريبهم على كيفية دخول سوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة وإدارتها الأمر الذي أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن، مثمنا دور المجلس القومي للمرأة من خلال حملات التوعية للأسر في تلك القرى من خطر الهجرة غير النظامية على أبنائهم وتعريض حياتهم للخطر وتدريبهم على بعض المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، وثمن دور وزارة الهجرة من خلال تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية وتقديم كافة أوجه الدعم المتنوعة للشباب ولأسرهم.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر علي مديرة المركز المصري الألماني، إن البرنامج التدريبي بدأ بعقد محاضرات توعية عن خدمات المركز المختلفة وخطوات الهجرة لألمانيا من أجل العمل ومحاضرات توعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة، كما تستمر محاضرات وتدريبات متنوعة على مدار خمسة أيام وتتنوع موضوعات التدريبات بين تطوير المهارات الذاتية من أجل تحسين فرص التوظيف ومن أجل تطوير مهارات إدارة المشروعات الصغيرة.

وأضافت أن برنامج التدريب يعكس ذلك البرنامج التأهيلي الذي يضم عدداً من المحاور الرئيسية والهامة والتي تشمل: التأهيل الوظيفي، الإرشاد المهني، ومهارات التوظيف، بالإضافة لمهارات تأسيس مشروع خاص والتي في مجملها تستهدف تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم لإيجاد فرص عمل أفضل وتنويع مصادر الدخل الخاصة بهم، وتناول البرنامج التوعية وتقديم الدعم لبدء المشروعات للسيدات في مشروعات الأفران وتربية الدواجن والخياطة والمفروشات والبقالة، وتربية الاغنام، وغيرها.

وتابعت: "شمل التدريب مفهوم دراسة الجدوى للعملاء المحتملين والسوق الذي يتم البيع فيه، واحتياجاتهم لبدء المشروع وعمل تحليل واف للموقف التسويقي بطريقة مبسطة، ودراسة ما ينقصهن لبدء المشروعات، وتضمن التدريب أمهات معيلات وسيدات ريفيات لديهن مشروعات تناسب البيئة الريفية التي يقطن فيها".

وعن رأي الشباب في الهجرة غير الشرعية، أوضح الشباب أنهم سيحرصون على اكتساب المهارات لسوق العمل والتأهل للهجرة الآمنة والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة في مصر، مثمنين جهود المركز المصري الألماني لحرصه على التدريب والحضور إلى الصعيد لتعريفنا بهذه المهارات، مؤكدين حرصهم على نقل ما اكتسبوه إلى أقرانهم، سعيا للتعاون لإيجاد البدائل الآمنة والتعريف بدور قطاعات الدولة في التدريب والتأهيل.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج قد تم افتتاحه في نوفمبر الماضي بالتعاون بين الحكومة الألمانية - ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ - ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي يتم تنفيذها في ١٤ محافظة وتهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الآمنة عن طريق توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب.