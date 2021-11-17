بعد تداولها على الفيسبوك ..تحريات الأمن : السيارة بلوحات معدنية مخالفة ملك استاذ جامعي وليس ضابط شرطه

كشفت تحريات الأمن ملابسات تداول صورة على موقع "فيس بوك" لإحدى السيارات تحمل لوحات معدنية مخالفة وغير واضحة الارقام، والإدعاء بأن السيارة المشار إليها ملك لضابط شرطة . بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مالك السيارة المشار إليها وتبين أنه مدرس بإحدى الجامعات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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