حالة الطقس غداً.. أمطار وشبورة والارصاد تكشف حرارة 72 ساعة

حالة الطقس غداً تتصدر مؤشرات البحث خلال الفترات الماضية وذلك بعد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدا الخميس وحتى الاثنين 22 نوفمبر 2021 ، إذ يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل ومائل البرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء .

حالة الطقس غداً

و حالة الطقس غداً من المتوقع أن تشهد سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وجنوب سيناء، وأعلنت الأرصاد استمرار تكاثر السحب الرعدية على جنوب الاسكندرية ومناطق شمال الدلتا بلطيم يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة لتشمل مناطق من السواحل الشرقية ومناطق الداخلية من شمال ووسط الدلتا تكون متفاوتة الشدة .

الحذر من حالة الطقس غداً

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة خاصة في الساعات الأولى من الصباح منعا لوقوع حوادث بسبب الشبورة المائية التي تبدأ من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة 7 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس غداً ودرجات الحرارة المتوقعة

والارصاد تتوقع درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس: القاهرة والوجه البحرى 25 والصغرى 17 ، السواحل الشمالية 24 والصغرى 18 ، جنوب سيناء العظمى 29 والصغرى 20 ، شمال الصعيد 28 والصغرى 16 ، جنوب الصعيد العظمى 32 والصغرى 20 .

حالة طقس يوم الجمعة

ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، تكون على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق أخرى من شمال الصعيد وجنوب سيناء، ويظل أيضا نشاط الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق صباحا المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس غداً ولمدة 72 ساعة

وبالنسبة للحالة العامة المتوقعة لـ طقس الـ 72 ساعة القادمة، يكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما مائل للحرارة على جنوب الصعيد.