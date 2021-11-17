/661744/تعرف-على-أرقام-طارق-حامد-مع-منتخب-الفراعنة

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أن قائمة منتخب مصر لن ينضم لها غير الأفضل، واستبعاد زيزو وطارق حامد بسبب تواجد الأفضل، ونعمل على متابعة الكل، ومن يستحق سينضم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام طارق حامد مع المنتخب

طارق حامد لاعب الوسط بنادي الزمالك، هو اللاعب الأهم بالفارس الأبيض والأبرز الذي يستمر في تألقه سواء مع المنتخب المصري ، وغاب عن قائمة المنتخب لأول مرة منذ معسكر شهر فبراير عام 2016.

تصدر اللاعب المتألق قائمة أكثر لاعبى الوسط للكرة خلال مباريات بطولة الدورى المصرى لموسم 2020/2021 والذى نجح الزمالك فى التتويج بلقبه للمرة الثالثة عشر فى تاريخه.

ونجح طارق حامد فى استخلاص الكرة 445 مرة خلال 33 مباراة خاضها مع الزمالك هذا الموسم بعدد 2704 دقائق، بواقع 13.75 فى المباراة الواحدة، ليعتلى قائمة أكثر اللاعبين استخلاصا للكرة في الموسم الماضي.

كما حصل طارق حامد خلال مسيرته مع الزمالك على 8 بطولات، بواقع 4 بطولات كأس مصر ومرتين بطولة الدورى المصرى والكونفدرالية الأفريقية والسوبر المحلى.

شارك طارق حامد فى 42 مباراة مع منتخب مصر، حيث انضم لأول مرة مع الفراعنة فى المباراة الودية مع قطر يوم 7 مارس 2013، والتى فاز بها الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشارك خلالها حامد فى 75 دقيقة.

وشهد الجولة السادسة والاخيرة من الدور الأول على منافسات شرسة على بطاقة التأهل للدور النهائي، من تصفيات القارة السمراء، المؤهلة لمونديال قطر 2022.

نيجيريا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة نيجيريا ومنتخب رأس الأخضر، بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات الدور الأول للقارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وبهذا التعادل يحسم المنتخب النيجيري بطاقة التأهل للدور النهائي، في تصفيات أفريقيا، المؤهلة لبطولة العالم، من المجموعة الثالثة، بفارق نقطيتين على وصيف المجموعة .

الجزائر

تأهل المنتخب الجزائري للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2 ضمن أخر جولة من المجموعات.

لتنتهي المباراة بالتعالد الإيجابي 2/2 ويتأهل المنتخب الجزائري للمرحلة الأخيرة من التصفيات، وكان يريد بوركينا فاسو تحقيق الفوز ولكنه فشل بعدما حاول خلال اللقاء أن يتقدم ولكن خط دفاع الجزائر تماسك خاصة في الدقائق الأخيرة التي ضغط فيها بوركينا فاسو بقوة لإدراك هدف الفوز.