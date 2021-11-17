/661745/أحمد-مهني-استمرارية-انعقاد-منتدى-العالم-الرابع-في-مدينة-شرم-الشيخ-دليل-على-نجاحة-وأمن-مصر

أكد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن عودة منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة قوية لكافة الدول والمنظمات المشبوهة، مما يؤكد ويعكس مدي قوة الدولة المصرية في التوقيت الحالي، بالرغم من تفشي فيروس كورونا.

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احمد مهني: استمرارية انعقاد منتدى العالم الرابع في مدينة شرم الشيخ دليل على نجاحة وأمن مصر

وأشار عضو مجلس النواب، النائب أحمد مهني، إلى أن استمرارية انعقاد المنتدى للعام الرابع في مدينة شرم الشيخ، دليل على نجاحه وأن مصر آمنة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات في القطاع السياحي، فضلا عن زيادة العملة الأجنبية مما ينعكس ذلك بالشكل الإيجابي على الاقتصاد المصري.

وطالب عضو مجلس النواب، النائب أحمد مهنى، الحكومة بالترويج الجيد للمنتدي شباب العالم ففي نسخته الرابعه قبل إنطلاقه، خاصة وأن هذها لمناسبة ينتظرها جموع المواطنين من العام للأخر سواء داخل الجمهورية العرية أو خارجها للمشاركة فيها، ودعم سياحة واقتصاد البلاد.

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هذا وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، قد أعلنت فى وقت لاحق بدء التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتسجيل فورًا من الموقع الرسمي.