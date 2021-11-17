بعد تحلله..العثور على جثة شاب داخل شقته في الشرقية

/661746/بعد-تحللهالعثور-على-جثة-شاب-داخل-شقته-في-الشرقية

شهدت مدينة العاشر من رمضان، اليوم الأربعاء، عثور الأهالي على جثة متحللة لـ شاب داخل مسكنه فى المجاورة الخامسة والخمسين بنطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان في الشرقية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة متحللة لـ شاب داخل مسكنه فى المجاورة الخامسة والخمسين بنطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان في الشرقية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إشارة من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة متحللة لشخص داخل مسكنه فى مدينة العاشر من رمضان، وذلك فى المجاورة الخامسة والخمسين بنطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

في حالة تحلل داخل مسكنه

وبالانتقال والفحص لرجال المباحث، أتضح العثور على جثة "م ي"، فى بداية العقد الخامس من العمر، والتى كانت في حالة تحلل داخل مسكنه بالمجاورة الخامسة والخمسين بنطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي سياق آخر أمرت محكمة جنايات المنصورة، بالسجن المؤبد على إمام مسجد وخطيب بأوقاف الدقهلية، لقيامه بالاعتداء على تلميذة، وذلك برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، وعضوية المستشار محمد كمال الخولى والمستشار تامر محمد مرسى، وأمانة سر عماد حمدى الجميل ورمضان الديسطى.

الاعتداء على طفلة

وفي نفس السياق قرر المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، إحالة المتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات، بعد اعترافه بهتك عرض طفلة صغيرة عمر 11 سنة، مستغلا سلطته عليها فى تحفيظ القرآن الكريم وترددها عليها لكونه رجل من رجال الدين والعلم، بغية تربيتها وتعليمها إلا أنة أصر على إتيان الفاحشة كرها عنها.

عقوبة الخطف بطريقة التحايل مع هتك العرض

والجدير بالذكر طالب دفاع الضحية تعديل مواد الوصف والاتهام لتطبيق عقوبة الخطف بطريقة التحايل مع هتك العرض، لتوقيع أقصى العقوبة لتوقيع أقصى العقوبة، وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم «سليمان. ف. س»، 39 سنة، إمام وخطيب بقرية منشاة البدوي بمركز طلخا، لأنه في غضون شهر أغسطس عام 2021، بدائرة مركز طلخا- محافظة الدقهلية هتك عرض المجني عليها الطفلة «جنة. ع»، لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، وكونه من المتولين تربيتها وله سلطة عليها- بالقوة بأن استغل كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم وترددها عليه لكونه من رجال الدين والعلم بغية تربيتها وتعليمها.

أصر على إتيان الفاحشة

والجدير بالذكر أن المتهم أصر على إتيان الفاحشة كرها معها، بعد استدراجها لمخدعه حيلة بمفردها، مستغلا حداثة سنها وسلطته عليها، ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة، ولم تأخذه شفقة ولا رحمة بها، فأتي فيها من الكبائر أجلها وأعظمها، وبدلا من صونها وحفظها قام بهتك عرضها، بأن أولج قضيبه في دبرها، فأحدث بها من الإصابات الظاهرية أشدها، والتي ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي وصفها، ومن الآلام النفسية ما لا يدرك مداها على النحو المبين بالتحقيقات.