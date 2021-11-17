/661747/نيللي-كريم-تكشف-السر-وراء-انفعال-زوجها-على-معجبيها-بمهرجان-أيام-قرطاج

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن ملابسات الفيديو المتداول عبر صفحات «السوشيال ميديا»، الذي ظهر فيه زوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور ، وهو ينفعل على المعجبين، خلال حضورهما مهرجان قرطاج السينمائي في تونس، الأحد الماضي.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة نيللي كريم على ماحدث بمهرجان أيام قرطاج السينمائي.

نيللي كريم في مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر

فقالت نيللي خلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» :"أنا من الناس اللي أي حد بيبقى عايز يتصور معايا من أصغر واحد لأكبر واحد عمري ما أقول لأ، بس لما خلص المهرجان خرجنا كلنا في هجوم حاصل عليا".

وتابعت: "كنت لابسة فستان طويل الناس داست على فستاني، وفي حد دفعنى علشان يتصور معايا، وفستاني اتقطع".

زوج نيللي كريم ينفعل على معجبيها لهذا السبب

وأضافت:" كان في حالة هرجلة حاصلة، فأنا خرجت من القاعة للعودة بسرعة على الأوتيل".

كما كشفت الفنانة نيللي كريم تفاصيل ما حدث خلال تكريمها في مهرجان أيام قرطاج السينمائي، قائلة: "عمالة أسمع الأخبار وأقرأ حاجات بالنسبة للمهرجان ومدير المهرجان رضا الباهي، قال كلام ومكنتش هرد ولا أقول حاجة، لكن لقيت كل الصحفيين بيكلموني بيقولولي مش هتردي طب رد فعلك ايه، وبعد ما فات كذا أسبوع من المهرجان أستاذ رضا قال إني جيت وسافرت فجأة ومحضرتش ندوة وفي كلام كده اتقال، فحابة أوضح أني لما كلموني عشان أجي مهرجان قرطاج ومشكورًا اتكرم وأروح تونس كان شرف ليا".

وأضافت نيللي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء: "بحب تونس جدًا وبحب الشعب التونسي وشرف ليا أكون موجودة في مهرجان قرطاج وأتكرم، أخر مصري نجمنا الكبير عادل إمام واتكرم في مهرجان قرطاج شرف ليا"، موضحًة: "قلت لمدير المهرجان هقدر أجي 24 ساعة بس لظروف التصوير فهل الكلام دا كان يناسبك قالولي اه طبعًا".

سبب عدم إلقاء نيللي كريم كلمة بمهرجان قرطاج

وأردفت نيللي": "اتهمت أني مقولتش كلمة، وأنا متعودة في أي مهرجان بنروحه، وانا اروحت مهرجانات كتير، دائما لما بتطلع على المسرح تستلم الجائزة لما بيكون في بروتوكول المهرجان بنلاقي بيتقال تحب تقول كلمة أو اتفضل قول كلمة فساعتها الفنان بيروح للميكروفون بيقول كلمة، وأنا قبل ما اطلع على المسرح كنت قاعدة جنب الناقد الفني طارق الشناوي ولسه كنت بقوله عايزة أقول كلمة واني مبسوطة وعايزه احيي الشعب التونسي واشكر مهرجان قرطاج أني شرف ليا استلم الجائزة ولسه بحضر الكلام لقيتهم ندهوا اسمي وطلعت على المسرح سلمت واستلمت الجائزة وكنت مستنية حد يقولي قولي كلمة، متطلبش".