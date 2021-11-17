/661748/القبض-على-3-سيدات-خطفوا-طفل-رضيع-من-والدته-في-أوسيم

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، في القبض على 3 سيدات لاتهامهن بخطف طفل رضيع من والدته في أوسيم، لكون إحداهن تعانى من العقم، وترغب فى رعاية الطفل، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على 3 سيدات لاتهامهن بخطف طفل رضيع من والدته في أوسيم

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من ربة منزل، اتهمت فيه سيدة بخطف طفلها الرضيع، وأشارت أن المتهمة أوهمتها بتقديم مساعدة مادية لها، عبر إحدى الجمعيات الخيرية، وطلبت منها التصوير باستوديو، لإنهاء الإجراءات المطلوبة الخاصة بالجمعية، ثم اختطفت الطفل منها وفرت هاربة.

التحريات الأولية

وبإجراء التحريات الأولية لرجال المباحث، توصل الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، إلى هوية المتهمة، ونجح رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها أمام رجال المباحث اعترفت بخطف الطفل بمساعدة ربة منزل، لتقديمه لشقيقتها لرعايته، لكونها تعاني من العقم.

وعلى الفور ألقت رجال المباحث القبض على المتهمتين، وإعادة الطفل لوالدته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة المختصة للتحقيق.

وفي سياق آخر تكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل رضيع ملقاة وسط القمامة بمنطقة الهرم، وعلى الفور تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد العثور على جثة طفل وسط القمامة بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات والمعاينة، وأتضح أن الجثة لطفل رضيع لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة المختصة للتحقيقات.