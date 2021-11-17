/661750/بدء-تشييع-جثمان-النائب-أحمد-زيدان-من-مسجد-الفتح

شيع جثمان النائب أحمد زيدان منذ قليل من مسجد الفتح بميدان الخلفاوي بشبرا مصر، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج

هذا وتوفى أمس الثلاثاء النائب الشاب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ذلك بعد صراع كبير مع المرض ، حيث كان نال ثقة الناخبين فى قائمة القاهرة فى انتخابات مجلس النواب 2021.

وفاة النائب أحمد زيدان

هذا ونعت هيئة مكتئب مجلس النواب، وفاة النائب احمد زيدان عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بعد صراع مع المرض، معربين عن حزنهم الشديد لمصابهم الأليم .

تقدم المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة فى وفاة النائب أحمد زيدان الدمرداش، عضو مجلس النواب.

وجاء فى برقية العزاء ما يلي:- يتقدم المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة فى وفاة السيد النائب أحمد زيدان الدمرداش، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان.

وتقدم النائب محمد أبو العنين، وكيل مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة فى وفاة النائب أحمد زيدان الدمرداش، عضو مجلس النواب.

كما تقدم المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة فى وفاة النائب أحمد زيدان الدمرداش، عضو مجلس النواب.

ونعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفاة النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية وحزب حماة وطن، مضيفة،”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والذي وافته المنية ظهر اليوم بعد صراع مع المرض”.

كما استهلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي إجتماعها في حضور وزير الاتصالات عمرو طلعت، بالوقوف دقيقه حداد علي النائب أحمد زيدان، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.