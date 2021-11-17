/661751/رجال-سلة-الأهلي-يواجه-الاتحاد-السكندري-في-إياب-نهائي-دوري-المرتبط

يخوض الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي، مباراة حاسمة اليوم الأربعاء عندما يواجه فريق الاتحاد السكندري في إياب نهائي دوري المرتبط للمحترفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة د.حسن مصطفى ، فيما يسبقها مباراة فريقي المرتبط بالاهلي والاتحاد والتي تقام في الخامسة والنصف مساءً.

ويسعى فريق رجال سلة الأهلي وفريق المرتبط إلى الفوز من أجل حسم اللقب ، حيث فاز فريق المرتبط "18 سنة " في مباراة الذهاب بنتيجة 83-59 ، بينما خسر فريق الرجال في لقاء الذهاب بنتيجة 83-77.

وبدأت رحلة «رجال سلة الأهلي» إلى نهائي بطولة دوري المرتبط من خلال الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عروضًا قوية وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

وواصل «رجال سلة الأهلي» مسيرة الانتصارات في الدورة المجمعة الثانية من خلال الفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39.

أوجستي بوش

أعرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل نادي كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، وهو ما لمسه منذ اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم.

وأوضح أن المفاوضات مع الأهلي انتهت سريعا، نظرا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وتطلعه للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي والتي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة القادمة.

أوجستي بوش

وقال أوجستي: “سعيد للغاية بالدعم الكبير الذي لمسته من مجلس إدارة النادي الأهلي في مرحلة المفاوضات، بجانب الدعم الجماهيري الكبير الذي يعد من الأسباب الرئيسية في قبولي عرض تولي قيادة «رجال سلة الأهلي» لأنه فريق كبير وقادر على المنافسة والتتويج بكل البطولات”.

وتابع:” أنه سيبدأ العمل سريعا مع جهازه المعاون استعدادا للموسم الجديد، بحثا عن انطلاقة قوية تستهدف المنافسة والعمل بقوة على الفوز بكل البطولات.