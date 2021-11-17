/661752/ضبط شاب-تعدى-على-عجوز وهدد-باغتصاب-فتاة-بدار-السلام

أمرت النيابة العامة الجزئية بدار السلام، اليوم الأربعاء، احتجاز شاب لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامه بالتعدي على عجوز بسيارة ميكروباص بدار السلام، وكذلك تهديده لفتاة بالاغتصاب بعدما صورته بهاتفها المحمول خلال تعديه على الرجل العجوز.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط شاب تعدى على عجوز وهدد باغتصاب فتاة بدار السلام

النيابة العامة

كما قررت النيابة العامة استدعاء الفتاة لسماع أقوالها، وفحص مقطع الفيديو المصور، ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على سائق هدد فتاة باغتصابها بعد قيامها بتصويره أثناء اعتدائه على عجوز بدار السلام، وترجع تفاصيل القضية لـ3 أسابيع ماضية عندما كانت الفتاة تستقل سيارة ميكروباص مع سائق وفي منتصف الطريق تشاجر السائق مع مواطن مسن فقامت الفتاة بتصويره، وعاتبته على فعلته فقام بالتشاجر معها وسبها، فحررت الفتاة محضر وتم القبض على سائق في حينها، وبعد إخلاء سبيله على ذمة القضية أرسل لها رسائل تهديد عبر الواتس آب بأنه في حالة عدم تنازلها عن القضية سوف يقوم بتشويه جسدها واغتصابها، وقامت الفتاة بتحرير محضر بالتهديدات وتمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على السائق من جديد، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر نجح رجال مباحث القاهرة، في إلقاء القبض على سيدة وآخر يعرضان طفل حديث الولادة للبيع مقابل مبلغ مالى عبر موقع التواصل الإجتماعي، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

موقع التواصل الإجتماعي

فقد أشارت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات بعرض طفل حديث الولادة للتبنى من خلال صفحتها الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، وبالأنتقال والفحص أمكن تحديد مرتكبة الواقعة واتضح أنها مقيمة بمحافظة الجيزة تم استهدافها وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبصحبتها أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة وبرفقتهما طفل حديث الولادة.

إعتراف المتهمين

وبمواجة المتهمين أقرت الأولى بأنه نظراً لسابقة زواجها «عرفياً» من الثانى، وإنجابها الطفل منه وعدم رغبته فى نسب الطفل إليه، اختمرت فى ذهنها فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبنى من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، لقيام الأخير بتهديدها بإيصال أمانة فى حالة الإبقاء على الطفل، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوالها أيدها ، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.