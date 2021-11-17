/661753/الليلة-CBC-تذيع-حفل-ريهام-عبد-الحكيم-وجنات-بمهرجان-الموسيقى-العربية

تعرض قناة cbc العامة حفل النجمتين ريهام عبد الحكيم وجنات، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، الليلة، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

دوت الخليج يرصد موعد حفل النجمتين ريهام عبد الحكيم وجنات بمهرجان الموسيقى العربية.

ريهام عبد الحكيم تتألق بمهرجان الموسيقى العربية

تقدم "ريهام" خلال الحفل العديد من الأغنيات الشهيرة، أبرزها "وحياة عينيك"، و"إيه هو ده"، و"الأسامي"، و"خاتم سليمان"، و"زي العسل"، و"فيها حاجة حلوة"، و"حيرت قلبي معاك". أما جنات فتقدم "يا مسا الجمال"، و"قولوا لعين الشمس"، و"حبيبي على نياته" و"ماتفكرنيش"، و"دارت الأيام"، وغيرها العديد من الأغنيات.

كانت قناة cbc العامة قد عرضت خلال الأيام الماضية، حفلات عدد من النجوم، من بينهم الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف راضي والفنان علي الحجار والفنان هاني شاكر والفنانة مي فاروق والفنانة فايا يونان والفنان صابر الرباعي والموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، والتي قدموا خلالها مجموعة من أهم أعمالهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

جنات على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية

وكانت قدمت النجمة جنات، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية فى الثامنة مساءً، حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى، يسبقها فاصلا للنجم الفلسطينى الشاب محمد عساف، وفقرة موسيقية لعازف الكمان الفنان الأردنى ليث صديق، إلى جانب فقرة غنائية للفنانين إبراهيم راشد وصابرين النجيلى.

مهرجان الموسيقى العربية

ينطلق مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30 بداية من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال مجموعة من الحفلات التي من المقرر أن يحيها نخبة من نجوم مصر والوطن العربي.

وتواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الترتيبات والاستعدادات النهائية، لانطلاق فعاليات المهرجان، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتديره الفنانة جيهان مرسي، ويستمر على مدار 15 يومًا متتالية.