/661755/لجنة-الإسكان-بالنواب-تناقش-طلب-النائبة-رقية-الهلالي-حول-مشروع-الصرف-الصحي-بمدينة-المنشأة

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس المواقق 16-11-2021 طلب الإحاطة المقدم من النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو اللجنة، بشأن معوقات وملاحظات تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة المنشاة.

دوت الخليج

جاء ذلك بحضور اللجنة وممثلي الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي م اشرف رئيس عقطاع التخطيط - م مرفت رئيس قطاع الجنوب - م يوسف حلمي مدير الهيئة لسوهاج

لجنة الإسكان بالنواب تناقش طلب النائبة رقية الهلالي حول مشروع الصرف الصحي بمدينة المنشأة

و استعرضت النائبة رقية الهلالي عضو لجنة الإسكان، خرائط تفصيلية لمشروع الصرف الصحي بمدينة المنشاة، والتي علي اثره تم مناقشة الاتي: 1- التفاصيل للمناطق التي لم يدخلها الصرف الصحي بالمرحلة الحالية والسابقة والموضحة بطلب الاحاطة تفصيلا والمطالبة بسرعة ادراجها .

2- المناطق التي لا يوجد بها مطابق او لم يكتمل العمل بها 3- المعوقات الفنية وحلول فروق المناسيب لبعض المناطق التي توقف العمل بها او لم يتم استكماله .

4- رد الشيء لاصله بعد نهو العمل والتنسيق بين الجهات المختلفة الهيئة وشركة الصرف ومجلس المدينة مع التأكيد علي انهاء حالة الارتباك بالشوارع المفتوحه وسرعة انجاز باقي الاعمال بمحطات المعالجة والرفع وخطوط الانحدار والوصلات المنزلية مع تطبيق المواصفات الفنية السليمة للاغطية والمطابق وتوصيل المشروع القديم بالجديد قبل التشغيل. 5- تحديد موعد 30-12 -2021 حتي 30-3-22 لتشغيل جميع مراحل المشروع وسرعة الاستفادة من المشروع .

وفي نهاية الاجتماع اوصت اللجنة بسرعة انهاء الاعمال وتحقيق طلبات النائبة وموافاة اللجنة ببيان تفصيلي ومواعيد انهاء الاعمال وحلول المناطق المحرومة في اسرع وقت.