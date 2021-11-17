صور.. بحوث الصحراء يوزع تقاوى القمح بالمجان على مزارعى جنوب سيناء

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جدة - نرمين السيد - كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المركز باستمرار وتكثيف جهوده لدعم التنمية الزراعية بمحافظة جنوب سيناء حيث قام بتوفير 5 أطنان من تقاوى القمح صنف جيزة 171 وتوزيعها على المزارعين بالمجان.
وصرح الدكتور عبدالله زغلول رئيس المركز، بأن وزير الزراعة وجه بضرورة الاهتمام بالدراسات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى تم اختيار صنف القمح جيزه 171 لما يتميز به من انتاجية عالية كما أنه من السلالات المتحملة للظروف البيئية و مقاوم للصدأ و هو من أخطر الأمراض التى تصيب القمح.
ومن ناحيته أضاف دكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، أنه بالتنسيق مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء تم توزيع التقاوي على المزارعين ومتابعة عمليات الزراعة وتقديم الإرشادات الخاصة بتنفيذ الممارسات الزراعية التى تناسب الظروف البيئية بالمحافظة.
وأكد دكتور محمد عبدالسلام أستاذ الوراثة المساعد بالمركز ونائب رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، على تقديم كل الدعم للمزارعين والتواصل المستمر من خلال تنفيذ الحقول الإرشادية والقوافل التوعوية.
ووجه رئيس مركز بحوث الصحراء، الشكر لخالد فودة محافظ جنوب سيناء لما يقدمه من دعم وتوفير كل الإمكانات لمساعدة مركز بحوث الصحراء لتنفيذ خططه التنموية بمحافظة جنوب سيناء.
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