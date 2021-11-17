مدبولى يشدد: منع دخول المنشآت الحكومية دون لقاح كورونا أول ديسمبر

جدة - نرمين السيد - عرض وزير التعليم العالى والبحث العالى، القائم بأعمال وزير الصحة، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا محلياً ودولياً، بما فى ذلك معدلات التغير فى الإصابات عالمياً، ونسب الاشغالات فى المستشفيات فى مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.





فى بداية العرض، شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجارى، وكذا عدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بحلول نفس التوقيت، فضلاً عن عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر المقبل، مُشددا فى السياق ذاته على أهمية الاستمرار فى خطة التوسع فى منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع.

وتناول القائم بالأعمال الموقف التنفيذى للتطعيم، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الذين حصلوا على التطعيم بلغ 27,485.140 جرعة أولى، و14.454.652جرعة ثانية، لافتاً إلى أن إجمالى الجرعات المستهلكة بلغ 41,939.792، كما استعرض العقود الخاصة باللقاحات وتصنيع المواد الخام لعام 2022، وسيناريوهات العمل لتوفير هذه اللقاحات.

من جانب آخر، استعرض الوزير، مستجدات حملة "معاً نطمئن"، مشيراً إلى أنه تم توفير 14 مركزاً لتلقى اللقاح فى المحطات التبادلية والمحطات ذات الكثافة العالية بمترو الأنفاق، بالإضافة إلى 97 نقطة تسجيل المواطنين للتيسير عليهم وتوجيههم على الفور لتلقى اللقاح بالمراكز القريبة داخل محطات المترو، و توزيع 70 نقطة تسجيل داخل شباك التذاكر بكافة محطات المترو، فيما تم تطعيم 482 ألف شخص تقريباً عن طريق هذه الحملة بالتنسيق مع الأحزاب فى 27 محافظة.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم التوسع فى عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا فى كافة محطات مترو الأنفاق لتشمل الخطوط الثلاثة، بالإضافة إلى محطات القطارات تباعاً، فضلاً عن تثبيت مراكز لتسجيل وتلقى اللقاح أيضا بعدد من الأسواق التجارية "المولات".