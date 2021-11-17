العدل تعيد تشكيل لجنتى السياحة والآثار للتوفيق فى المنازعات

جدة - نرمين السيد - ونص القرار الذى حمل رقم 7649 لسنة 2021، بإعادة تشكيل واختصاص لجنتى وزارة السياحة والآثار وتعيين مقار عملهما على النحو التالى: اللجنة الأولى تختص بالمنازعات التى تنشأ بين المجلس الأعلى للآثار والعاملين به، وتباشر اللجنة أعمالها بمقر مبنى قصر إسماعيل أباظة الواقع فى 3 شارع نوبار باشا بلاظوغلى بالقاهرة. واللجنة الثانية تختص بالمنازعات التى تنشأ بين وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى والعاملين بهما، ويستمر رؤساء اللجنة فى رئاسة جلساتها بالتناوب والتنسيق فيما بينهم.

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