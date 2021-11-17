صور.. تشييع جثمان النائب أحمد زيدان فى جنازة شعبية

جدة - نرمين السيد - شهد مسجد الفتح بشبرا عقب صلاة الظهر، اليوم الأربعاء، جنازة شعبية للنائب الراحل أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسط حضور واسع من أهالى دائرته فى شبرا، وعدد من النواب والسياسيين.





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