غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب فى جامعة جنوب الوادى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، إنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية غدا الخميس إذ يبدأ سحب وتقديم الاستمارات لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة بقنا والبحر الأحمر وذلك خلال الفترة من 9 صباحا وحتى 3 مساء.





وشدد رئيس جامعة جنوب الوادى على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى إدارات رعاية الطلاب بالكليات وتوافر الكمامات والمطهرات ومتابعة التزام الطلاب بالإجراءات فى مختلف مراحل العملية الانتخابية. وقال الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 21 نوفمبر الجارى، ويتم تلقى الطعون يوم الإثنين 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم الثلاثاء 23 من الشهر نفسه، وسيتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 24 نوفمبر الجارى، وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم الخميس 25 نوفمبر، وتنطلق انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 28 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة يوم الإثنين 29 نوفمبر الجارى. وستجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر الجارى، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر المقبل، وتختتم العملية الانتخابية يوم الخميس 2 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

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