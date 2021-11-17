التعليم تنفى إلغاء صرف حافز تطوير التعليم لمعلمى الروضة والابتدائى

جدة - نرمين السيد - نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين المستحقين، خلال العام الدراسى الحالى 2021 /2022، وهم مدرسو رياض الأطفال ومدرسو الصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائى.





وأكد شوقى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم، أنه لا أساس لهذه الادعاءات على الإطلاق. وكانت الإدارات التعليمية قد أعلنت عن تعليمات صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين المستحقين، على أن يكون المستحق على رأس العمل ويكون شاغلًا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبًا للعمل بها.

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