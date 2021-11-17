تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى لفواتير المياه بمحافظات الصعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تفعيل خدمة " فورى" لدفع فواتير المياه من خلال منافذ "فوري" على مستوى المحافظة للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصول إلى رضاء العملاء باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية لمياه أسيوط.





وأكد اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، توجه الشركة نحو ميكنة الخدمات التجارية، سعياً للتحويل الرقمي الهادف لزيادة الكفاءة والفاعلية الأدائية للخدمة والتي ستعود بالنفع على المواطنين.

وأشار "درة" أنه يمكن للعميل أيضًا الدفع من خلال تطبيق برنامج «MyFawry»، والذى يمكن تحميله من خلال «Google Play» أو «App store»، دون الحاجه للتوجه لمركز خدمة العملاء، أو أى فرع تابع له العميل، حيث أن العميل يتلقى ما يؤكد أن عملية سداد قيمة الفاتورة قد تمت بنجاح.

وأضاف "رئيس الشركة" أن خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير المياه من خلال منافذ «فوري» تساعد العملاء في دفع الفواتير بكل سهولة ويسر في مختلف المنافذ، وتنظيم عملية التحصيل الإلكتروني، تقضي على شكاوى المواطنين وتنشط التحصيل، وتحقق جودة الخدمة المقدمة لهم، حيث سيقوم المواطن بتقديم رقم حسابه المكون من تسعة أرقام، ما يتيح له أن يتعرف على قيمة الفاتورة المستحقة عليه، وسداد قيمتها إما عبر منافذ «فوري»، أو عبر تطبيق «ماي فوري» حيث يتلقى إيصالًا بالسداد ضماناً لإتمام عملية السداد.

وعقب أنه تم تفعيل خدمة " فورى" لدفع فواتير المياه من خلال منافذ «فوري» بمناطق شرق وغرب مدينة أسيوط ومركز أسيوط كمرحلة أولى، والتى تضم 175 ألف مشترك، وجارى تفعيل الخدمة على مستوى المحافظة فى القريب العاجل.