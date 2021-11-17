جامعة الأزهر تنظم ورشة عمل حول الكتاب الإلكتروني للطلاب

تواصل جامعة الازهر خطتها فى تطوير العلمية التعلميه لتأهيل الخريجيين لسوقف العمل وفقا استراتيجية التنمية المستدامة لؤرية مصر 2030 و أن جامعة الأزهر تتبع خطوات نحو التحول الرقمي تطبيقا لتوصيات الرئيس السيسى بضرورة ايجاد قاعدة بيانات واوسرعة التحول الرقمى من اجل جيل جديد قادر على التحديات .

كما نظمت جامعة الأزهر ورشة عمل بشأن عرض الإصدار التجريبي للكتاب الإلكتروني التفاعلي في إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمي حضر الورشة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات

وتضمنت ورشة العمل عرضًا لتطبيق الكتاب الإلكتروني الذي ستوفره الجامعة لطلابها خلال الأيام المقبلة مجانًا من خلال متجر جوجل.

وفى ذات السياق اكد الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الازهر فى وقت سابق ، إن جامعة الأزهر ستطبق الكتاب الإلكتروني في العام الجديد، وخلال أسبوع ستصدر النسخة التجريبية.

وأشار إلى أنه سيتم تضمين في النسخة التجريبية، كتاب تفاعلى مصمم داخل المنصة التعليمية للجامعة ويحتوى على افلام لشرح المحتوى وأسئلة ليتمكن الطالب من قياس أداءه والمعينات التعليمية الأخرى ذات الارتباط بالمحتوى وهو مصمم بناء على الأهداف التعليمية والمخرجات المستهدف تحقيقها لكل مقرر.

وذكر أنه سيتم تفعيل الكتاب الإلكتروني في البداية، في الكليات الأصلية في جامعة الأزهر، وهي كليات العلوم الشرعية والعربية.



الكتاب الإلكتروني في جامعة الأزهر

وكانت جامعة الأزهر قد أطلقت تجربة الكتاب الإلكتروني، دون إلغاء الكتاب الورقي، في بعض المواد الدراسية ببعض الكليات، حيث نُشر على الموقع الإلكتروني للجامعة، ويجري تقييم هذه التجربة والتأكد من أنها في مصلحة الطلاب، قبل إقرارها في الكليات الأخرى.

وحرصت جامعة الأزهر، على مواكبة التطور التكنولوجي، والقضاء على الدورة المسندية المعقدة، والإجراءات الروتينية التي تستنزف وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا، من خلال التحول إلى نظام الجامعة الذكية، حيث قامت بتدشين عدد من البرامج الإلكترونية داخل قطاعات الجامعة المختلفة، مثل: تدشين منظومة التحصيل الإلكتروني للتيسير على الطلاب ومنعًا للتكدس والزحام على منافذ سداد الرسوم بالكليات.

وأطلقت الجامعة المرحلة الأولى من ميكنة أعمال الكنترولات؛ بما يضمن المزيد من الشفافية وحصول كل طالب على حقه كاملًا.

ونظمت الجامعة برنامجا تدريبيا لأعضاء هيئة التدريس، لتدريبهم على وضع أسئلة الامتحانات والتصحيح إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى قياس المستوى التعليمي الحقيقي للطلاب، وسرعة ودقة أعمال تقدير الدرجات.

وأطلقت الجامعة البرنامج التدريبي فى مهارات الحاسب الآلي للطلاب المكفوفين؛ بهدف تأهيلهم لأداء امتحاناتهم إلكترونيًا.

أتاحت الجامعة التعلم لا مركزيًا بمرحلة الدراسات العليا بمختلف القطاعات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، بالقاهرة وأسيوط، وقد تم ترشيح أكفأ الأساتذة للتدريس، ومن المقرر عقد الامتحانات وأعمال التصحيح لا مركزيًا من خلال اللجان العملية المختصة؛ ضمانًا للشفافية.

بدأت الجامعة، في إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الرسائل العلمية المسجلة بمختلف التخصصات وتم إتاحتها على الإنترنت؛ تيسيرًا على الباحثين عند الحصول على براءة موضوعات رسائلهم.