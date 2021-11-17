/661768/ارتباك-في-أسعار-البترول-بأوروبا-بسبب-أزمة-بنزين-أمريكية

انخفضت أسعار البترول، اليوم، بالسوق الأوروبية في ثاني خسارة للبترول لليوم الثاني على التوالي، وينتظر المتداولون للبترول، الإعلان عن بيانات رسمية في إطار التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

دوت الخليج

ارتباك في أسعار البترول بأوروبا بسبب أزمة بنزين أمريكية

وزاد من الضغط على اسعار البترول اليوم بالسالب تزايد احتمالات لجوء الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى صلاحية استخدام الاحتياطي الاستراتيجي من البترول الأمريكي بعد تفاقم ازمة في البنزين بالسوق الأمريكية هذا وانخفضت أسعار البترول اليوم لخام نفط غرب تكساس الأمريكي،نيمكس، بنسبة 0.8% إلى سعر 79.88$ ، وكان سعر الافتتاح لنيمكس اليوم عند عند 80.54$ وتراجعت أسعار البترول اليوم بالسوق الأوروبية لخام النفط برنت بنسبة 1.0% إلى سعر 81.52$ للبرميل ، وكان سعر افتتاح تداولات برنت اليوم بالسوق الأوروبية عند 82.36$.

وفي ختام تداولات، أمس الثلاثاء، خسر نيمكس نسبة 0.35%، في رابع خسارة له، فيما حقق برنت ارتفاعا بنسبة 0.3%، في ثاني مكسب ، على التوالي.

ارتفاع أسعار البترول

وأصاب الهدوء ارتفاعات اسعار البترول منذ الامس بيانات معهد البترول الأمريكي التي أكدت ارتفاع المخزونات التجارية الامريكية بحوالي 6600ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 12 نوفمبر .

وتنتظر الأسواق اليوم إعلان البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج للبترول الخام في أمريكا ، في إطار التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية، في ظل احتمالات ارتفاع المخزونات بحوالي مليون برميل.

ولكن، معلومات التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي التي كشفت عن انخفاض مخزونات البنزين الأسبوع الماضي بحوالي 2.8 مليون برميل ،لتتجاوز توقعات الخبراء بانخفاض بحوالي 0.6 مليون برميل، فقد ضاتعفت من احتمالات لجوء الرئيس الأمريكي للمخزون الاستراتيجي، وهو ما يضع أسعار وأسواق البترول العالمية في حالة من الارتباك ستؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار.

ونتج عن التقرير صعود أسعار البنزين بامريكا إلى أرقام قياسية جديدة فى مناطق عديدة بالولايات المتحدة الأمريكية.