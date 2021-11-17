/661757/القبض-على عاطلين بحوزتهما-أسلحة-ومخدرات-بمنطقتي-السلام-والمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة ومخدرات بمنطقتي السلام والمطرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة ومخدرات بمنطقتي السلام والمطرية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة حال إستقلاله إحدى السيارات "مستأجرة"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، سلاح أبيض "مطواة"، مبلغ مالى، هاتف محمول).

السلاح الأبيض

وبمواجة المتهم أمام رجال المباحث إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتـه غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، كما أقر بحيازته السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

مديرية أمن القاهرة

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم)، حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (بندقية خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، ميزان حساس، 2 هاتف محمول).

المتهم الثاني

وبمواجة المتهم الثاني أمام رجال المباحث إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تنقلاته.