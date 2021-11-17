/661758/بتكلفه-بلغت-27-مليون-جنيه-متابعة-مشروع-تبطين-ترعة-الكفر-الجديد-بالرحمانية

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على أن مشروع تبطين الترع والمصارف من المشروعات القومية الحضارية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة والذي يستهدف تطوير منظومة الرى وتقليل الفاقد من المياه وضمان وصول المياه الي المناطق المحرومة فى نهايات الترع دون عوائق ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بتكلفه بلغت 27 مليون جنيه.. متابعة مشروع تبطين ترعة الكفر الجديد بالرحمانية

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية برئاسة محاسب عادل عباسي بمتابعة أعمال تبطين ترعة الكفر الجديد بطول 7 كيلو متر وتكلفة إجمالية بلغت 27 مليون جنيه.

كما تم متابعة أعمال تغطية ترعة النظام بقرية البكوات، وأعمال تبطين ترعة المناشلة، هذا وقد شدد المحافظ علي ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال والاشتراطات والمواصفات الفنية في التنفيذ.

على جانب أخر، إلتقى النائب وليد الشرمه عضو مجلس الشيوخ و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، لبحث أزمة نقص الأسمدة ، حيث أن سعر الطن بالسوق السوداء يترواح ما بين ١٢ألف إلى ١٥ ألف جنيه ، في حين أن سعره المدعم ٣ آلاف جنيه .

بتكلفه بلغت 27 مليون جنيه.. متابعة مشروع تبطين ترعة الكفر الجديد بالرحمانية

وأشار النائب ، إلى أن أزمة نقص الأسمدة تتسبب في مشكلة كبيرة لجميع الفلاحين، وخاصة أن المزارعين يبدأون حاليا فى تسميد محصول القمح باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية مشددا على ضرروة اتخاذ ما يلزم لحلها في أسرع وقت ممكن.

من جانبه أكد وزير الزراعة ، أن توزيع الأسمدة يتم يوميا بعد الحصول على الحصة من الشركات ، ويتم توزيعه خلال هذه الفترة البينية التى تكون بين الصيف والشتاء لأن الفلاحين لم يبدأوا حتى الآن فى تسميد المحاصيل الشتوية .

وأضاف "القصير" أنه تتم متابعة منظومة توزيع الأسمدة ومواجهة التهريب والتلاعب بمنتهى الحزم مشددا على المزارعين ضرورة التوجه للحصول على الأسمدة من خلال كارت الفلاح الذكى من البنك الزراعى .