/661759/النائبة-سولاف-درويش-تزف-بشري-سارة-الأهالي-قليوب-وشبين-القناطر

اعلنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، موافقة حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، علي الطلب المقدم بشأن أقامة كوبرى علوى للسيارات لخدمة أهالينا بقليوب المحطة وقري خط شبين القناطر، بالإضافة الي أعتماد الرسومات والتصميمات الخاصة.

دوت الخليج

أقامة كوبري علوى للسيارات

واوضحت سولاف، خلال البيان الصادر لها، انها كانت قد تقدمت بطلب الحكومة بشأن أقامة كوبرى للسيارات بديل لمزلقان قليوب المحطة رقم 8 ومزلقان عرب العراقي الجاز رقم 10 ، وذلك كأولوية ملحه وعاجلة لتخفيف الازدحام المروري نظراً لحيوية الطريق المار به والذى يربط شرق مدينة قليوب بغرب المدينة قليوب المحطة بقليوب البلد وقرى خط شبين القناطر ويخدم كثافة سكانية عالية.

وأشارت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الي الحصول علي الموافقة وأعتماد الرسومات والتصميمات الخاصة بأقامة كوبرى علوى للسيارات لخدمة أهالينا بقليوب المحطة وقري خط شبين القناطر .

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة

الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.