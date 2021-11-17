/661764/إيهاب-جلال-يعلن-قائمة-بيراميدز-لمواجهة-المصري-في-الدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق لمباراته أمام النادي المصري، في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصر الجمعة على نظيره النادي المصري على استاد الجيش ببرج العرب في إطار رابع جولات الدوري.

وضمت القائمة المختارة ٢٣ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - عبد الله مجدي

خط الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

وخاض الفريق تدريبا صباحيا اليوم بملعب الدفاع الجوي، قبل إعلان القائمة والسفر إلى مدينة برج العرب، لدخول المعسكر المغلق، على أن يؤدي الفريق مرانه الأخير عصر غد بالمعسكر استعدادا للمباراة الهامة، التي يسعى خلالها لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره النادي المصري في الثالثة عصر يوم ١٩ نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة من الدوري قبل أن يستضيف إيسترن كومباني يوم ٢٢ من ذات الشهر في الجولة الخامسة بملعب الدفاع الجوي، فيما يسافر بعدها ليحل ضيفا على إيه إس مانياما الكونغولي يوم ٢٨ نوفمبر بكينشاسا في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي كم كأس الكونفدرالية الأفريقية، في حين يقام لقاء الإياب يوم ٥ ديسمبر باستاد الدفاع الجوي.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد مباراة إيه إس مانياما الكونغولي في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في كينشاسا، وتحديد طاقم حكام اللقاء.

عاد إسلام عيسى صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز إلى الملعب مجددا بعد غيابه مؤخرا لإجراء الجراحة في الأنف والتي خضع لها خلال الأسابيع الماضية.

وخضع عيسى لجراحة طبية قبل عدة أيام لإصلاح كسر في الأنف تعرض له خلال مباراة عزام في ذهاب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية بتنزانيا.