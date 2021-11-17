/661765/وأما-ما-ينفع-الناس-فيمكث-في-الأرض--مظاهرة-حب-فى-وفاة-النائب-أحمد-زيدان

على حينِ غفلةٍ من الزمن، رحل النائب الشاب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وشيعت جثمان النائب أحمد زيدان، منذ قليل، من مسجد الفتح بميدان الخلفاوي بشبرا مصر، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والآلاف من أبناء الدائرة والمحبين.

دوت الخليج

النائب أحمد زيدان، مثل نموذجًا لجيل ممتد من الشباب الواعى الساعي إلى تقديم كافة الخدمات للمواطنين والتحدث بشأنهم تحت قبة البرلمان لسنوات.

حب الناس من علامات حسن الخاتمة

عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أحمد زيدان، تصدر كوادر التنسيقية منذ الوهلة الأولى إذ جمع مبكرًا مخزونًا علميًا وافرًا، وقدرة على الحوار والنقاش وتقديم إشارات مهمة بشأن العديد من الملفات الحيوية.

ويعد النائب الشاب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات في مجلس النواب، والكادر البارز في تنسيقية شباب الأحزاب، مثالا نموذجيا على فلسفة البلاد في التعويل على الوجوه الشابة، والاستفادة من طاقاتهم وحماسهم، حيث يجمع النائب أحمد زيدان بين حماس الشباب والخبرات العريضة على مدار سنوات طويلة، من العمل في مجلس النواب السابق، وبذل جهود نوعية فريدة في المجلس الجديد.

رحيل مؤثر للنائب أحمد زيدان

كما أن النائب أحمد زيدان، قد اكتسب سريعًا رصانة وثقة، حيث عمل بدأب وجهد خلال سنوات وجوده عضوًا فى البرلمان.

رحل النائب أحمد زيدان، أمس، الذى عبر عن هموم المواطنين لسنوات رغم صغر سنه، وكان لرحيله شديد الألم والحزن على نفوس الآلاف من أحبائه وأقربائه.

إحسان الظن بالله، والالتجاء إليه، والتوكل عليه حق التوكل، ولا يكون التوكل على الله فقط في أمور الدنيا من كسب الرزق ونحوه فحسب، وإنما في الثبات على الدين، والتوفيق إلى الطريق المستقيم.