/661766/14-ديسمبر-محاكمة-المتهم-بهتك-عرض-فتاة-بمدينة-نصر

شهدت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد.ن، عاطل محبوس على ذمة القضية لاتهامه بهتك عرض فتاة بمدينة نصر لجلسة 14 ديسمبر المقبل، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمر محمد محمد أحمد سلامة وتامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة بمدينة نصر لجلسة 14 ديسمبر

هتك عرض فتاة

والجدير بالذكر أن أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات إنه فى 26 سبتمبر الماضي بدائرة قسم مدينة نصر، بأنه هتك عرض المجنى عليها "تقى.ع" بان لامس جسدها واتيانه بفعل فاحش وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المجنى عليها

وأكدت شهادة المجنى عليها وهى تعمل موظفة بشركة خاصة بإنه ا وحال استقلالها احدى الحافلات فوجئت بقيام المتهم بعمل فعل فاحش ملامسا به جسدها فاستغاثت بالمارة وتمكنوا من ضبطه، وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة اول مدينة نصر بان تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة وذلك على ما شهدت به المجنى عليها.

وفي سياق آخر أمرت محكمة جنايات المنصورة، بالسجن المؤبد على إمام مسجد وخطيب بأوقاف الدقهلية، لقيامه بالاعتداء على تلميذة، وذلك برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، وعضوية المستشار محمد كمال الخولى والمستشار تامر محمد مرسى، وأمانة سر عماد حمدى الجميل ورمضان الديسطى.

الاعتداء على طفلة

وفي نفس السياق قرر المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، إحالة المتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات، بعد اعترافه بهتك عرض طفلة صغيرة عمر 11 سنة، مستغلا سلطته عليها فى تحفيظ القرآن الكريم وترددها عليها لكونه رجل من رجال الدين والعلم، بغية تربيتها وتعليمها إلا أنة أصر على إتيان الفاحشة كرها عنها.

عقوبة الخطف بطريقة التحايل مع هتك العرض

والجدير بالذكر طالب دفاع الضحية تعديل مواد الوصف والاتهام لتطبيق عقوبة الخطف بطريقة التحايل مع هتك العرض، لتوقيع أقصى العقوبة لتوقيع أقصى العقوبة، وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم «سليمان. ف. س»، 39 سنة، إمام وخطيب بقرية منشاة البدوي بمركز طلخا، لأنه في غضون شهر أغسطس عام 2021، بدائرة مركز طلخا- محافظة الدقهلية هتك عرض المجني عليها الطفلة «جنة. ع»، لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، وكونه من المتولين تربيتها وله سلطة عليها- بالقوة بأن استغل كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم وترددها عليه لكونه من رجال الدين والعلم بغية تربيتها وتعليمها.

أصر على إتيان الفاحشة

والجدير بالذكر أن المتهم أصر على إتيان الفاحشة كرها معها، بعد استدراجها لمخدعه حيلة بمفردها، مستغلا حداثة سنها وسلطته عليها، ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة، ولم تأخذه شفقة ولا رحمة بها، فأتي فيها من الكبائر أجلها وأعظمها، وبدلا من صونها وحفظها قام بهتك عرضها، بأن أولج قضيبه في دبرها، فأحدث بها من الإصابات الظاهرية أشدها، والتي ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي وصفها، ومن الآلام النفسية ما لا يدرك مداها على النحو المبين بالتحقيقات.