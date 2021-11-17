/661767/5-مليون-جنيه-لمد-خدمة-الصرف-الصحى-للامتدادات-العمرانية-المستجده-بمركز-البلينا-بسوهاج

اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه جارى تنفيذ اعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى للمناطق المحرومة بمركز البلينا بسوهاج والتى تتمثل فى الامتدادات العمرانية المستجدة حيث تم تخصيص مبلغ 2.5 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات الصرف الصحى بمدينة البلينا بطول ١٢٠٠ متر هذا بالاضافة الى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى بنجع الشيخ بريك بقرية السمطا بتكلفة تبلغ 2.5 مليون جنيه بطول 1200 متر ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأشار رئيس مياه سوهاج أن عدد الوصلات المنزلية الجارى تنفيذها يزيد عن ٣٠٠ وصلة وانه سيتم الانتهاء من تلك المشروعات خلال الاشهر القليلة القادمة وذلك بهدف زيادة نسبة المخدومين بخدمة الصرف الصحى وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

5 مليون جنيه لمد خدمة الصرف الصحى للامتدادات العمرانية المستجده بمركز البلينا بسوهاج

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بتنفيذ مشروع توسعات محطة مياه جرجا السطحية والتى تبلغ طاقتها التصميمية الحالية ٣٤ الف متر مكعب لكل لتصبح طاقتها التصميمية ٦٨ الف متر مكعب لكل يوم وتخدم أكثر من ٦٠٠ الف نسمة فى مدينة جرجا وقراها.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه جارى البدء فى تنفيذ توسعات محطة معالجة صرف صحى جرجا والتى تخدم مركز جرجا لتصبح طاقتها التصميمية 130 الف متر مكعب لكل يوم وتعمل بنظام برك الاكسدة الهوائية وان المشروع يشمل تنفيذ خط طرد بقطر ٩٠٠ ملى للمياه المنقاه من محطة معالجة الصرف الصحى الى الغابة الشجرية.

ومن الجدير بالذكر ان مركز جرجا يشمل 2 محطة سطحية كبيرة وعدد 5 محطة مياه سطحية صغيرة و 21 محطة مياه ارتوازية تبلغ طاقتها التصميمية اكثر من 100 الف متر مكعب لكل يوم وانه تم ادراج مركز جرجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحى فى جميع قرى المركز ومنها بندار الكرملية والعوامر قبلي والبربا وخرفة جرجا والرقاقنة والجواهين والزنقور وكوم اشكيلو وكوم الصعايدة وان الانتهاء من تلك المشروعات يساهم فى تحسين الحالة الصحية للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.