/661771/بالصور-تريزيجيه-يواصل-استعداداته-للمشاركة-مع-أستون-فيلا

ظهر الدولي المصري محمود حسن تريزيجية لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي في ملعب التدريبات بعد الغياب بسبب الإصابة الفترة الماضية، بقطع في الرباط الصليبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

عاد المصري محمود حسن تريزيجيه للمشاركة في تدريبات أستون فيلا، بعد غيابه لمدة 6 أشهر أ، في أعقاب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، الذي تعرض لها أثناء مشاركته بلقاء فريقه أمام ليفربول، خلال موسم 2020-2021، بعد تدخل عنيف.

نتيجة مباراة استون فيلا ومانشستر يونايتد

تمكن فريق أستون فيلا، أن يحقق المفاجأة وينتصر على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، بهدف نظيف، ضمن إفتتاحية الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت هذه المباراة إثارة كبيرة وهامة، خاصة في شوط المباراة الأول، بعدما خرج لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد، وغادر أرض الملعب بسبب الإصابة، وشارك بدلاً منه دييجو دالوت.

في نهاية المباراة حدث موقف طريف للغاية، وذلك بعد حصول مانشستر يونايتد على ركلة جزاء، مع دخول المباراة في الدقيقة 93، ليدخل برونو فيرنانديز للتصدى للكرة، ولكن تخرج خارج الملعب.

ورفض برونو فيرنانديز، أن يسدد رونالدو ركلة الجزاء، لتنتهي المباراة بخسارة أصحاب الأرض بهدف نظيف.

سجل هدف اللقاء الوحيد المدافع هاوس، مع مطلع الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.

وقال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا، "عندما تواصلوا معى أردت إتمام الأمر بسرعة، لأن هذه الفرصة كانت كبيرة جدًا، أستون فيلا فريق تاريخه يتحدث عن نفسه، أنه نادي عريق.

وتمكن فريق أستون فيلا، أن يحقق المفاجأة وينتصر على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، بهدف نظيف، ضمن إفتتاحية الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت هذه المباراة إثارة كبيرة وهامة، خاصة في شوط المباراة الأول، بعدما خرج لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد، وغادر أرض الملعب بسبب الإصابة، وشارك بدلاً منه دييجو دالوت.

في نهاية المباراة حدث موقف طريف للغاية، وذلك بعد حصول مانشستر يونايتد على ركلة جزاء، مع دخول المباراة في الدقيقة 93، ليدخل برونو فيرنانديز للتصدى للكرة، ولكن تخرج خارج الملعب.

ورفض برونو فيرنانديز، أن يسدد رونالدو ركلة الجزاء، لتنتهي المباراة بخسارة أصحاب الأرض بهدف نظيف.

سجل هدف اللقاء الوحيد المدافع هاوس، مع مطلع الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 13 بينما يصل أستون فيلا للنقطة 10 وبالمركز السابع.

إنتهت مباراة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي جمعت بين فريقي مانشستر سيتي أمام نظيرة تشيلسي علي أرضية ملعب حديقة الأمراء.

وإستطاع فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز بنتيجة هدف مقابل لاشيئ أحرزة البرازيلي جبرائيل جيسوس في الشوط الثاني من المباراة.