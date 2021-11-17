/661772/مصطفي-سالم-يتقدم-بطلب-احاطة-بسبب-وقف-أستقبال-حالات-نفقة-الدولة-بالقسم-الداخلي-بمركز-القلب-بسوهاج

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب احاطة طبقا للائحة المجلس الداخلية ضد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة بسبب وقف دخول الحالات المستحقة للحجز بالأقسام الداخلي على نفقة الدولة بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج وذلك بعد رفض المجالس الطبية التعامل مع ذلك الا فى الحالات المستحقة للعناية المركزة فقط مما سيؤدى إلى تكبد المرضى عناء دفع مصاريف أقامتهم الداخلية عند تلقى العلاج والخدمة الطبية بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج.

دوت الخليج هذا وطالب النائب مصطفي سالم وزير الصحة بسرعة أتخاذ القرار المناسب والحل حتى يتثنى عمل تغطية علاجية ملائمة لأهالي سوهاج من مرضى القلب . طلب احاطة بسبب وقف أستقبال حالات نفقة الدولة بالقسم الداخلي بمركز القلب بسوهاج وأشار سالم الى أهمية مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج فى أستيعاب هذة الحالات المرضية باعتبارها المركز المتخصص الوحيد فى سوهاج و يقدم خدماتة لقطاع كبير من مرضى القلب فى محافظات الصعيد فحسب وليست سوهاج فقط.

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