/661773/رئيس-لجنة-صحة-الشيوخ-منتدي-شباب-العالم-رساله-للعالم-على-نجاح-مصر-في-التصدي-لازمة-كورونا

قال الدكتور محمد زكي جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، إن عودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في شهر يناير القادم تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "العالم ما بعد كورونا"، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإشراكهم في حل القضايا والأزمات لخلق جيل من الشباب قادر على مواجهة المستقبل بكل ما يحمله من تطور ، مؤكدا أن منتدي شباب العالم تعد المنصة الحوارية الأهم للشباب للتعبير عن أرائهم وأفكارهم بمنتهي الشفافية .

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

وتابع الدكتور محمد زكي جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ،في تصريحات صحفية اليوم ، أن عودة إقامه هذا المنتدي رساله للعالم بأن مصر إستطاعت التصدي ومواجهة أزمة كورونا بنجاح ، وأن الحياة فى مصر عادت لطبيعتهاحضور آلاف الشباب من مختلف الجنسيات بالعالم لمدينة شرم الشيخ هو فرصة للتواصل بين الشباب وتبادل الأفكار والرؤى وصقل مهارات شباب مصر بالخبرات وصناعة شباب دبلوماسي قادر على التواصل مع مختلف ثقافات العالم

النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

وأضاف رئيس لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن الإنجازات التي حققها منتدي شباب العالم في الثلاث نسخ الماضية للمنتدي من مدينة السلام شرم الشيخ، أكبر دليل على حرص عدد كبير من شباب العالم حضورة ومشاركته للمنتدى كل عام، ويأتي ذلك نظرًا لمناقشة الكثير من القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام .